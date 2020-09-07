أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 756 حالة جديدة لفايروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة 320.688، من بينها 19.870 حالة نشطة و1457 حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 296.737، بإضافة 895 حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 4.081 حالة، بإضافة 32 حالة وفاة جديدة. وأوضح المتحدث أن الحالات المسجلة وعددها 756 حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 85%، وكبار السن 5%، وبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 5.406.136 فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة 41.665 فحصا مخبريا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأبان العبدالعالي أن الشهور الـ3 الأخيرة شهدت نزولًا من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم، (10 أيام بحالات يومية دون الـ1000) وأضاف أن أكثر من 85% من الحالات التي تُرصَد من البالغين وتحديدًا في فئة الشباب، فيما تتراجع الحالات الحرجة.من جانبه، أكد المتحدث باسم هيئة الاتصالات علي المطيري أن البنية الرقمية التحتية أثبتت فعاليتها خلال فترة الذروة في الجائحة، وتم تمديد فترة إتاحة الترددات الإضافية بنسبة 50%، مبيناً أنهم استهدفوا من خلال مبادرة «عطاء» زيادة المعرفة الرقمية حول المنصات التعليمية، وطريقة التفاعل مع التجربة.