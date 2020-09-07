شدد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، على أهمية مواكبة المشاريع والبرامج الفاعلة الخاصة برؤية 2030 بعملٍ إعلاميٍ تكاملي، يوازي الجهود المبذولة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، مشيراً إلى أن استضافة المملكة قمة العشرين فرصة لإبراز النهضة التنموية والحضارية التي تشهدها في ظل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الإعلام مسؤول عن ذلك، وهو القطاع الذي تعقد عليه الآمال الكبيرة في نقل الصورة الحقيقية للمملكة، كونها رائدة التنمية والتسامح، مطالباً بالعمل على تمكين وإشراك الممارسين للعمل الإعلامي، والحرص على إكسابهم المهارات اللازمة، ونقل الخبرة بين الأجيال، والحفاظ على القيم وأخلاقيات المهنة، وحمايتها ممن لا يراعون هذه القيم، ومتابعة تطبيق المواثيق الأخلاقية وتوعية الممارسين بها. وأضاف: نعوّل على فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالدمام بأن يكون شريكاً فاعلاً في النهوض بالعمل الإعلامي في المنطقة، وإبراز ما تتميز به من موارد وطاقات في مختلف المجالات، كما نأمل بأن يمد الجسور مع مختلف الجهات، ليكون قاعدة تكاملية تربط ممارسي العمل الإعلامي والمسؤولين، وتساهم في تطوير المهنة والمنتسبين لها، فبلادنا تشهد نهضة تنموية شاملة والإعلام هو المرآة التي تعكس هذه الصورة. جاء ذلك خلال تدشينه في الإمارة أمس، فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، وأعضاء مجلس الإدارة؛ عبدالوهاب الفايز، وخالد بوعلي، وأمين عام الهيئة الدكتور عبدالله الجحلان، ومدير فرع الهيئة بحاضرة الدمام أحمد العباسي، واستمع إلى إيجاز عن توجهات الهيئة المستقبلية في دعم العمل الإعلامي، وجهود حماية وتطوير الممارسين والمنتسبين. وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، أن للإعلام دوراً محورياً مهماً يجب أن يقوم به في ظل جائحة كورونا، والانكماش الاقتصادي، ومع التطور الذي شهدته المملكة في الأعوام القليلة الماضية.