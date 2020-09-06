افتتح أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر، «إلكترونياً» طريق الأمير فيصل بن مشعل ببريدة، والتقاطع العلوي لطريق الملك فهد مع طريق الإمام تركي بن عبدالله ببريدة، وتقاطع طريق الدرعية بمحافظة عنيزة، وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الرس - دخنة بمحافظة الرس، التي تأتي ضمن مشاريع وزارة النقل بمنطقة القصيم، بقيمة تجاوزت 800 مليون ريال.

وبدأت الحفلة المعدة بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لوزير النقل تحدث من خلالها عن مراحل تنفيذ المشاريع التي تجاوزت قيمتها 800 مليون ريال، مشيراً إلى أن قطاع الطرق والنقل يحظى كغيره من قطاعات الدولة باهتمام وعناية القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن وزارة النقل نفذت هذه المشاريع من الطرق وما زالت تنفذ العديد من المشاريع التنموية بالمنطقة ومحافظاتها لتنمية وتطوير منطقة القصيم، مقدماً شكره لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته لتحقيق هذه الإنجازات وجعل هذه المشاريع واقعاً ملموساً يستفيد منه المواطن والمقيم.

وافتتح أمير القصيم مشاريع النقل «إلكترونياً» إيذاناً بافتتاح المشاريع وهي طريق الأمير فيصل بن مشعل ببريدة بطول 12 كيلومترا، والتقاطع العلوي لطريق الملك فهد مع طريق الإمام تركي بن عبدالله ببريدة، وتقاطع طريق الدرعية بمحافظة عنيزة، وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الرس - دخنة بمحافظة الرس.

ونوّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين من دعم واهتمام لتنفيذ المشاريع التنموية في المجالات كافة، خاصة قطاع النقل، لأن ترابط الطرق هو عصب الاقتصاد، لينعم بها المواطن والمقيم في مختلف مناطق المملكة، مثمناً جهود وزارة النقل بقيادة الوزير المهندس صالح الجاسر وكافة الوكلاء ومنسوبي الوزارة في تنفيذها العديد من مشاريع شبكة الطرق بمنطقة القصيم وفق مواصفات هندسية مطابقة لشروط السلامة المرورية، مباركاً لنفسه والجميع على هذه الجهود، مقدماً شكره للمسؤولين في فرع وزارة النقل بالقصيم والمقاولين وجميع من عمل من استشاريين مهندسين وأهالي المنطقة لخدمة هذه المشاريع التنموية من الطرق المهمة في منطقة القصيم.