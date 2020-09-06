صرّح المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة؛ وذلك على فترات زمنية مختلفة، مستغلاً عمله في البنك نفسه كمسؤول عن تلك الأجهزة، وقدرت المبالغ المختلسة بنحو 120 ألف ريال، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.