وقف أمين منطقة تبوك على مشاريع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها ونقاط التجمع الحرجة للمياه في مدينة تبوك وذلك تأهباً لموسم الأمطار.

ووجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ جميع فرق الصيانة والنظافة بتكثيف جهودها لاستقبال موسم الأمطار خلال الأسابيع القادمة.

واطلع أمين المنطقة على المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة تبوك، كما وقف على عدد من النقاط الحرجة لتجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع الداخلية، وعلى التجهيزات الخاصة بالمعدات تحسباً لأي كميات أمطار تصنف بغير الاعتيادية إلى أن تنجز كامل مشاريع الشبكات الخاصة بتصريف مياه الأمطار في أوقاتها المحددة، إضافة إلى المشاريع التنموية التي تعمل أمانة منطقة تبوك على تنفيذها.

كما وجه المسؤولين عن أعمال النظافة بضرورة تكثيف الجهود خلال هذه الفترة وقبل الموسم لضمان عدم وجود أي عوالق قد تتسبب في انسداد فتحات التصريف أثناء هطول الأمطار وإزالة ما يعترض جريانها من عوائق.

واستمع أمين المنطقة خلال وقوفه على تلك المشاريع لشرح مفصل من وكيل الأمين للمشاريع ومدير عام الصيانة والتشغيل ومديري المشاريع عن خطة الأمانة المعدة لموسم الأمطار.