قام رئيس بلدية العيساوية المهندس سامي بن علي الغامدي بجولة ميدانية على عدد من مشاريع البلدية القائمة الجاري تنفيذها، وشملت الجولة قرية قليب خضر غرب العيساوية ومشروع استكمال الحديقة، مطلعا على سير العمل ونسبة الإنجاز واجتمع خلال الجولة بمهندسي المشاريع والمقاولين وبحث أهم المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع موجهاً بسرعة تنفيذ المشاريع وبجودة عالية.

ووجه الغامدي بنقل ملعب قليب خضر الغربي إلى شرق القرية لكي يكون أقرب للكتلة العمرانية لتحقيق الاستفادة لشباب مركز قليب خضر، مشددًا على أن تتم مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالمشاريع، وشدد على الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لسكان المدينة وزوارها.

ولفت المهندس الغامدي النظر إلى مراعاة المدة الزمنية المخصصة لكل مشروع والعمل على تطبيق الدراسة وأخذ الحلول ومعالجة الأسباب.