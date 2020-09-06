اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الحقيبة الوطنية للاستعداد الزواجي التي طورتها جمعية المودة للتنمية الأسرية كحقيبة معتمدة لدورة تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج في المملكة العربية السعودية.

ويأتي الاعتماد استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (ض 144) في العام 1434هـ، الذي يهدف لإعداد المقبلين والمقبلات على الزواج عبر الحقيبة التدريبية الموحدة والمعتمدة التي تم تنفيذها عبر جمعيات التنمية الأسرية ولجان التنمية الاجتماعية، وتم تدريب أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة عليها في كافة مناطق المملكة منذ العام 1435هـ.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المودة المهندس فيصل السمنودي، أن الحقيبة قامت بإعدادها وتطويرها جمعية المودة بالشراكة مع أكثر من (50) جهة مختصة و(100) أكاديمي، وتحتوي الحقيبة على أربعة ملفات وهي المادة العلمية وبها المحتوى النظري فقط، ودليل المدرب وبه الخطة التفصيلية والإرشادات والجلسات التدريبية والمحتوى العلمي والأنشطة، وأنشطة المتدرب وبه التمارين والأنشطة التي يقوم بها المتدرب، وعرض البرنامج.

وأشار السمنودي إلى أن الحقيبة تحتوي على 13 نشاطا تدريبيا وبها 6 تقويمات بنائية وكذلك 4 مقاييس بالإضافة لاختبار قبلي وبعدي، كما احتوت الحقيبة على ست وحدات رئيسية هي مراحل تكوين الأسرة، والحقوق والواجبات الزوجية، والاتصال والتوافق في العلاقات الزوجية، والتخطيط للأسرة والادخار المالي، وإدارة الانسجام النفسي في الأسرة، وإدارة الصحة الزوجية.

وقدم رئيس مجلس إدارة المودة شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووكيل الوزارة لتنمية المجتمع المهندس أحمد بن صالح بن ماجد، على اعتماد الحقيبة الوطنية الموحدة لمهارات الاستعداد الزواجي لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، التي ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة تقديم الدورة على مستوى المملكة من خلال محتوى يواكب التحديات التي تعيشها الأسرة حالياً ويتطلع لبناء أسرة مستقرة تسهم في نهضة وتنمية المجتمع.

وأثبتت عدة دراسات منشورة عن أثر الدورة سابقاً منها دراسة «قياس أثر برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج» في الفترة 2018-2010 أن نسبة 95% ممن حضروا الدورة يعيشون حياة مستقرة، ونسبة 98% ينصحون بحضور الدورة.

يذكر أن المودة تقدم مبادرة «عامر» عبر الرابط www.amer.almawaddah.org.sa لتمكين الأسر الناشئة من خلال إكسابهم المعارف والمهارات لتأسيس أسرة لديها القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقافي للإسهام في بناء مجتمع مستقر، وخلق جيل من الأسر الواعية، وإرساء منظومة اجتماعية ممكّنة لديها الفھم الكامل للزواج، وكیفیة بناء علاقة ناجحة، وكیفیة التخطيط المالي للزواج والإدارة المالية للأسرة والادخار.

كما يمكن الحصول على حقيبة الاستعداد الزواجي عبر موقع المودة الإلكتروني www.almawaddah.org.sa الذي يحتوي على مجموعة كبيرة من الحقائب التدريبية التي تُعنى بالأسرة وقضاياها، والاطلاع على الدراسات والأبحاث الأسرية وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع.