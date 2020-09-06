أوضح المتحدث الإعلامي بصحة منطقة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق أن صحة المنطقة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، تمكنت من القبض على سعودية لممارستها العلاج من خلال الطاقة والصوت -وهي ممارسات غير معترف بها بشكل غير نظامي- بفيلا سكنية بالمدينة المنورة.

وأشار أبو عنق إلى ورود بلاغ للشؤون الصحية يفيد بوجود امرأة سعودية تمارس العلاج بالطاقة والصوت بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، فتم التنسيق مع الجهات المعنية (النيابة العامة، الأمن العام) لوضع خطة محكمة للإطاحة بها.

وزاد: «توجهت لجنة من الشؤون الصحية بمنطقة المدينة ممثلة في إدارة الالتزام مع الجهات المشاركة مساء اليوم (الأحد)، وتمت مداهمة الموقع وعثر على المرأة في إحدى الفلل السكنية تمارس العلاج بالطاقة والمساندة النفسية».

وأضاف أنه عثر في الفيلا السكنية على أدوات لإصدار أصوات معينة، وسرير طبي للكشف السريري، وزيوت مختلفة، وتم ضبط المرأة فوراً، بعد ثبوت الأدلة والبراهين الجلية بمخالفتها أنظمة المملكة العربية السعودية الصحية، وقد أحيلت المذكورة للجهات الأمنية.

ودعا المتحدث الإعلامي إلى عدم دعم هذه الفئة من خلال زيارة الأطباء أو المواقع غير الموثوقة أو من يدعون العلاج أو الترويج لهم والإبلاغ عنهم.

من جهته، قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي شكره للفريق الذي حرص على متابعة البلاغ والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة الصحة على صحة المواطن والمقيم في المملكة.