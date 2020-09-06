افتتح أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، في المدينة الجامعية بجامعة تبوك، فندق «جراند ميلينيوم تبوك» التابع لصندوق التعليم العالي، بحضور وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي الدكتور حمد آل الشيخ.وقص الأمير شريط الافتتاح، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية، وتجول في أروقة ومرافق الفندق، واطلع على ما يحتويه من تصاميم وأقسام وأجنحة وخدمات، واستمع لشرحٍ مفصل عن الخدمات التي يقدمها الفندق لأهالي المنطقة وزوارها.وشاهد الحضور عرضا مرئيا عن استثمارات صندوق التعليم الجامعي العالي وعن مشروع فندق ميلينيوم بتبوك.وأكد وزير التعليم في كلمته أمام الحفل أن تدشين المشروع الذي يمثل صرحاً من صروح الضيافة الراقية في منطقة تبوك، التي تعد وجهة حضارية تعكس تقدم القطاع السياحي وفعاليات قطاع الأعمال، في خطوة تمثل استجابة لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في رفع مستوى أداء القطاع السياحي، وإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن.وأشار إلى أن الفضل في ما تم الوصول إليه اليوم من إنجاز المشروع التنموي والاستثماري يعود بعد توفيق الله إلى المتابعة الحثيثة من أمير منطقة تبوك لمراحل المشروع، والدعم اللامحدود، وتسخير كافة الإمكانات والاحتياجات التي تطلبها المشروع ومشاريع المنطقة كافة، بما وفرته الدولة لتحقيق مناخ استثماري مثالي يتواءم مع مكانة المملكة كواجهة حضارية متميزة.ولفت آل الشيخ النظر إلى أن التعليم يعد ركيزة مهمة في رؤية ۲۰۳۰، حيث سعت الوزارة إلى ربط قنوات دعم الصندوق بنظام الجامعات، بوصفها مؤسسات مستقلة استقلالاً تنفيذياً، وفق حوكمة تتيح لها الاستثمار في مجالات واعدة، وتوظف الممكنات التي تعظم إيراداتها الذاتية، وتستثمر مواردها البشرية، وتحدد اتجاهها السليم لتحقيق التميز والمنافسة، وأداء دورها المجتمعي المنسجم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، والقيام بدورها في صناعة رأس المال البشري، وفق إستراتيجية تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية المعززة للموارد المالية لقطاع التعليم الجامعي الحكومي، تلبية لاحتياجات القطاعين العام والخاص، وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة.واختتم الدكتور حمد آل الشيخ كلمته بتوجيه الشكر لأمير منطقة تبوك لما قدمه من جهود عظيمة لتذليل الصعوبات والتحديات كافة التي واجهت هذا المشروع، مثمناً لأعضاء مجلس إدارة الصندوق واللجان التابعة والأمانة العامة جهودهم الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الصندوق، متطلعاً في الوقت ذاته إلى بذل المزيد من قبلهم لتحقيق منجزات نوعية تخدم التعليم الجامعي والتنمية الشاملة.وأكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، في تصريحات صحفية عقب الافتتاح، أن الصرح العظيم سيكون نقلة للفندقة في منطقة تبوك ككل ومدينة تبوك بالذات، وسيكون عاملا مساعدا للسياحة بالمنطقة، وأضاف أن العالم يعيش اليوم في ما يسمى بأزمات صحية وغيرها، وفي بلادنا نجد كل يوم مشاريع وإنجازات ما يدل على حسن التدبير في هذه البلاد.ورفع الأمير الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولوزير التعليم لحضوره حفل افتتاح المشروع.وكان أمير تبوك قد دشّن اليوم (الأحد)، بحضور وزير التعليم، توقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة فهد بن سلطان وشركة تطوير المنتجات البحثية، إحدى شركات التقنية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والأكاديمية السعودية الرقمية إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة شالك تولك الأمريكية، وذلك ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة وشركة نيوم، بهدف تقديم أفضل الخدمات العلمية لأبناء وبنات المنطقة المبتعثين من قبل شركة نيوم في السنة التحضيرية في جامعة الأمير فهد بن سلطان.ووقع على الاتفاقيات كل من مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد عبدالله اللحيدان، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات البحثية المهندس عبدالمحسن المجنوني، والرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية الدكتور محمد السحيم، وممثل شركة شالك تولك رونى اودير.وتتضمن الاتفاقية الأولى قيام شركة تطوير المنتجات البحثية بتقديم الاستشارات الفنية لتحديث المعامل الهندسية في الجامعة لتكون مناسبة لخطط التدريس التي تبنى على الثورة الصناعية الرابعة، بينما تتولى الأكاديمية السعودية الرقمية جوانب الثورة الرقمية الحديثة مثل البلوك شين والعملات الرقمية وجوانب تقنية أخرى، وتتولى شركة شالك تولك الرفع من مستوى المخرجات العلمية للطلاب والطالبات المبتعثين في العلوم الطبيعية والرياضيات، وتهيئتهم للقبول في أفضل الجامعات العالمية.