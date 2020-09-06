روج حساب مجهول في مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفبركاً وعارياً من الصحة، منسوباً إلى صحيفة «عكاظ» بعنوان «لن تصدق السبب الذي قتل بسببه مصريين اثنين على يد سعودي».وتعمل جهات مجهولة على إسناد أخبار كاذبة إلى «عكاظ» منتحلة اسمها وشعارها، ومدعية أن الصحيفة هي من نشرت الخبر.ولا يفوت على فطنة القراء الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية والصياغية الواضحة والفاضحة، في الأخبار المفبركة والمنسوبة لـ «عكاظ»، ما يؤكد عدم احترافية الموقع المنتحل الذي يخالف سياسة «عكاظ» التحريرية في التعامل مع الأخبار الموثقة والدقيقة.ومن منطلق المصداقية التي تنتهجها «عكاظ» مع قرائها، تؤكد للجميع التزامها بالمعايير المهنية الثابتة، وميثاق الشرف الصحفي، وترفض أية محاولات لإقحامها في ما لا علاقة لها به، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من حاول إقحام اسمها أو من قام بالتدليس والترويج والتضليل الإعلامي في ما لم تقم بنشره.