كشف استطلاع «عكاظ»، أمس، الذي شارك به 1929 مشاركا حول «منصة مدرستي» التي أطلقتها وزارة التعليم، تزامنا مع قرار عودة الدراسة «عن بعد» للعام الدراسي الحالي 2020-2021، أن 52% من المصوتين يرون أن المنصة ما زالت تواجه مشاكل تقنية، فيما أشار 41% من المصوتين إلى أن المنصة تحتاج إلى مزيد من الوقت، بينما لفت 6% فقط إلى أن المنصة تعمل دون مشاكل.نتائج الاستطلاع جاءت متوافقة مع إعلان وزاة التعليم، اليوم (الأحد)، عبر حسابها مع موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن بعض المستفيدين واجهوا صعوبات في الدخول لمنصة «مدرستي» أو عدم الاستفادة الكاملة من خدمات المنصة، ونتيجة لذلك فإنه لن يتم احتساب الحضور والغياب، مراعاة لمصلحة الطلاب والطالبات.ونوهت إلى أن الوزارة تتيح بدائل قنوات (عين، تيمز) للطلاب لإكمال رحلتهم التعليمية.وتفاعل المشاركون مع الاستطلاع، مقدرين جهد وزاة التعليم. وتمنوا العودة السريعة للمنصة، وترتيب إجراءاتها بشكل آمن وسلس، لافتين إلى أن تلك التجربة الأولى التي تعيشها الأسر السعودية في التعليم عن بعد، ولابد من وجود أمور مثل ذلك، وأن المنصة تحتاج مزيدا من الوقت حتى تعمل بكفاءة وفعالية وتحقق أهدافها.