أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 895 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 756 حالة تعافٍ إضافية، 32 حالة وفاة جديدة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 320827 حالة، من بينها 20148 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1457 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 296598 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4081 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.