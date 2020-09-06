320827

20148

1457

296598

4081

https://covid19.moh.gov.sa

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 895 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 756 حالة تعافٍ إضافية، 32 حالة وفاة جديدة.ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكةحالة، من بينهاحالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منهاحالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافيحالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلىحالة وفاة.ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط