تدشن مجموعة تربوية مقرها مدينة الظهران جيلاً جديداً من منصات التعلم عبر شراكة مع مطوّر قيادي عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لإدخال تقنياتها إلى مدارس المملكة.



وأوضح مؤسسا مركز نمو، خالد التركي والدكتورة سالي التركي، أن المركز يعمل بالشراكة مع شركة متخصصة في تقنية التعليم ومقرها لندن، على توفير الفرصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلُّم في أي مدرسة تعمل في المملكة العربية السعودية، ومركز نمو المحتوى باللغة العربية والمصمَّم خصيصاً للطلاب في المملكة. وتتميز المنصة بقدرتها الاستيعابية العالية والسلسة لتوفير الخدمة لأعداد غير محدودة من الطلاب وعلى نطاق واسع وبفترة زمنية وجيزة عبر الخادمات السحابية.



وأشارا إلى أن الشركة الرائدة عالمياً في تقنية غرفة الصف القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم التعلُّم المُمَكْنَن لجعل التعليم شخصياً لكل طالب، وفي الوقت نفسه تصحح أعمال الطلاب آلياً وتساعد في التخطيط، والأعمال الأخرى التي تتطلب عادة ساعات كثيرة من وقت المعلّم أسبوعياً. وهناك عدد من المدارس الآن في المملكة العربية السعودية، بما فيها مدارس مِسك، مدارس الظهران الأهلية، مدارس الملك فيصل، ومدارس جدة الخاصة تستخدم المنصة باللغة الإنجليزية. ولكن مركز نمو يعمل الآن على إعداد مواد تدريسية معدَّلة وفق احتياجات المدارس السعودية في اللغة العربية تعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ كما يقوم المركز بترجمة وتوطين محتوى مادة العلوم والرياضيات المعتمد من قبل الشركة من الإنجليزية إلى العربية، وقد تم إنجاز المواد الخاصة بالمرحلة الابتدائية.



وبينا أن المحتوى الذي صمّمه مركز نمو للتعليم يقوم على أساس المعايير، وسيساعد في إعداد الطلاب السعوديين للتحصيل على المستوى المستهدف في الاختبارات الدولية مثل PIRLS، PISA، TIMMS، وهذه المواد ليست مجرد مواد تقليدية وُضعت على الحواسيب، بل هي مواد توفر خبرة تعلُّمية جديدة متجذِّرة في عِلم الأعصاب وعلِم التعلُّم تنقل الطلاب إلى مستوى جديد أعلى.



وبما أنها تُدار بالذكاء الاصطناعي، فإنها مفيدة بشكل خاص خلال الظروف التي تشبه ما نشهده اليوم، حيث يتوجب على الطلاب والمعلّمين أن يعملوا من منازلهم نتيجة لجائحة كوفيد-19.



وقال خالد التركي والدكتورة سالي التركي «نشعر بالسعادة لأننا نتآزر مع الشركة التي نراها حتى الآن متقدمة على الآخرين، الذين يعملون في هذا الميدان، من حيث نوعية منصتها. ومعلمونا يعملون بجد ليوفروا محتوىً باللغة العربية ينقل المتعلّمين إلى مستوى جديد من الكفاءة في المواد التي تُختبر عالميًّا».



وقال المدير العام لمدارس مسك بريندان لوي: مدارس مسك تفتخر بأنها أول مدرسة في المملكة العربية السعودية تتبنّى هذه المنصة في منهجها، ورؤيتنا في مسك المضي قدماً في استكشاف آفاق جديدة في التربية، وتلعب شراكتنا مع المنصة دوراً رئيساً في تطوير مسارات التعلُّم الشخصي لكل طالب. يسعدنا العمل معهم وفريقهم ونتطلع إلى تطورات جديدة مستمرة في السنوات القادمة.



من جهتها، أوضحت المدير التنفيذي الأعلى للمنصة بريا لخاني، أن البرنامج قابل للتطوير بسهولة ويمكن تطبيقه على نطاق واسع جداً بسرعة كبيرة على مستوى الطلاب والمعلمين، كذلك لما حققته المنصة على جوائز خاصة بالتعليم والتعلُّم باستخدام الذكاء الاصطناعي بالنسبة إلى الأسر، المدارس، الجامعات، ومقدمي التدريب حيث تَستخدم المنصة عِلم التعلُّم، الذكاء الاصطناعي، وعِلم الأعصاب لخلق مسارات متكيفة باستمرار للطلاب ولإعطاء بيانات تقويم قوية للمعلّمين وأولياء الأمور.