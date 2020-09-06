دربت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد 164موظفاً بالمعاهد والدور على أساسيات استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني (زدني)، وذلك ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم عن بُعد، في ظل جائحة كورونا.

وشكر عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور رجاء المعيلي، رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان على جهوده في دعم عمليات التعلم عن بعد خصوصاً خلال جائحة فايروس كورونا، مشيراً إلى أن التعلم عن بعد أصبح ضرورة نظراً للقدرة على حفظ المعلومات على شكل وسائط متعددة، وتقديم المواد التعليمية بأساليب ذكية، وخلق تجربة تعلم ممتعة.

وأبان الدكتور المعيلي أن 164 متدرباً من منسوبي المعاهد والدور بالجامعة استفادوا من البرنامج، الذي هدف إلى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني زدني (بلاك بورد)، مبيناً أن المتدربين تمكنوا خلال البرنامج من التعرف على طريقة الدخول للنظام وواجهته وقائمة المقرر الدراسي، وبناء المحتوى الإلكتروني للمقرر، وإنشاء الواجب، والدخول لمنصة الفصول الافتراضية.

وأضاف المعيلي أن المتدربين تعرفوا على إستراتيجيات وأساليب التدريب المستخدمة مثل العصف الذهني، والمناقشة والحوار، ودمج التقنية في التعليم، والعمل التعاوني، وحل المشكلات والاستقصاء.