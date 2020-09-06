نظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اللقاء الخامس ضمن برنامجها «حوار مع مستشار» تحت عنوان: «حوار بين جدران المدرسة الافتراضية»، بمشاركة 1088 متابعاً عن بعد.



وتناول اللقاء محاور عدة، أهمها كيف يتحاور أبناؤنا افتراضياً مع معلميهم وأقرانهم، وكيف ننمي مهاراتهم الاتصالية الافتراضية، وما التطبيقات الإلكترونية التي ترتقي بمهارات التواصل لجميع أفراد الأسرة.



وتناول اللقاء دور الآباء والأمهات في تهيئة أبنائهم وبناتهم لعملية التعليم الافتراضي، من خلال توفير جميع العوامل المساعدة للوصول إلى بيئة تعليمية محفزة وبناءة، واستعرض تجربة التعليم الافتراضي التي تتطلب من جميع المعنيين بالعملية التعليمية إبداء التعاون وبذل كافة الجهود للوصول إلى المخرجات المأمولة، كون التعلم عن بعد يعتبر فرصة ثمينة للطلاب والطالبات، ليكتسبوا مهارات التعلم الرقمي ويجعلهم مهيئين بشكل أفضل للتغير في ظل المستجدات المتسارعة التي يشهدها العصر الحالي.



وشدد اللقاء على أهمية التحفيز الرقمي من قبل المعلمين والمعلمات في تشجيع الطلاب لتحقيق نتائج دراسية أفضل، ومتابعة المهارات التي يمتلكها الطلاب والطالبات والتعرف على الهوايات الخاصة بهم والعمل على تنميتها، وبالتالي يجد حافزاً للاستمرار في دراسة المقررات الدراسية.