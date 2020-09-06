وجه أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بالبدء في برنامج نقل الأنشطة الصناعية، والمخازن والمستودعات وصيانة السيارات إلى خارج النطاق العمراني لمواقع صناعية مخصصة لهذه الاستخدامات، مهيأة بالبنية التحتية ومطابقة للاشتراطات اللازمة، خلال مدة أقصاها عامان، مع توفير مراكز صيانة للخدمة السريعة في مواقع قريبة للمستفيدين، وفق اشتراطات بيئية وعمرانية مناسبة، داعياً الأمانة والجهات المعنية بالخدمات العمل وفق مخرجات المخطط الشامل ودراسات المخطط المحلي مع مراعاة الأسس التخطيطية التي تضمن سهولة حصول المواطنين على خدماتهم ضمن نطاق أحيائهم، والاهتمام بمراكز الأحياء لتؤدي دورها في خدمة السكان وتمكنهم من ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية.ودشن خلال ترؤسه الجلسة الأولى للمجلس في دورته الثانية للعام الحالي، عبر تقنية الاتصال المرئي، خدمة اطلاع المواطنين على منصة مشاريع المنطقة الإلكترونية، التي تتيح لهم معرفة المشاريع الجاري تنفيذها في نطاق المنطقة وأهدافها ونسب الإنجاز المتحققة بها، وذلك بمشاركة نائب أمير منطقة المدينة المنورة نائب رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل.وتمكن منصة مشاريع المنطقة الإلكترونية المواطنين والمسؤولين من المتابعة الدورية لسير أعمالها وفق منهجية موحدة لجميع الجهات المشاركة وباستخدام أدوات تقنية حديثة تساعد في تذليل الصعوبات ومراقبة الأداء ورفع كفاءة التنفيذ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، وتستعرض المنصة التي طورتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة مجلس المنطقة معدلات إنجاز المشاريع ورصد الحالات العامة لها وعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة نحو دعم المتعثر والمتأخر منها، وتتميز بتصنيف المشاريع القائمة إلى عدة فئات رئيسية؛ تشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الدراسات الاستشارية والمشاريع الرقمية.وشاهد الأمير فيصل بن سلمان عرضين لأمانة المنطقة حول نطاق البلديات والخدمات المتوافرة بها، والاحتياج للأراضي التعليمية بالمخططات والأحياء الجديدة (الرانوناء، شوران، وحمراء الأسد) والإجراءات المتخذة لتخصيصها وتسليمها لإدارة تعليم المنطقة ليتسنى إدراجها ضمن خطة مشاريعها.