يدشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، فندقاً في المدينة الجامعية بجامعة تبوك يقع على مساحة 104 آلاف متر مربع، وذلك بحضور وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.وسيلتقي وزير التعليم بقيادات جامعة تبوك والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والوقوف على الجهود المبذولة بالتعليم عن بُعد، والاطلاع على أهم المشاريع والخطط التطويرية.