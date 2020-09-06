أبدى سكان حي الصفاء في محافظة تيماء، انزعاجهم من تعثر مشروع إنشاء مجمع مدرسي للبنات منذ 8 أعوام. وقال سعود العنزي لـ«عكاظ» إنهم انتظروا طويلاً لافتتاح المجمع الذي يخدم سكان الحي، إلا أن المشروع متوقف. ويعزز رأيه وليد العنزي ويضيف أن المشروع يفترض إنهاؤه في عام 1434 إلا أنه ما زال متعثراً، ويطالب وزارة التعليم بالتدخل، والعمل على إنجاز المشروع. في المقابل، أوضح متحدث تعليم تبوك علي القرني أن المشروع من ضمن المشاريع المتعثرة وتم سحبه من المقاول السابق والرفع به إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ترسيته على مقاول جديد وتبلغ نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن 80%.