لأول مرة منذ 142 يوماً، سجلت الإحصاءات اليومية لإصابات فايروس كورونا المستجد انخفاضاً إلى ما دون 800 إصابة، وكانت وزارة الصحة رصدت في 17 أبريل الماضي تسجيل 762 إصابة، فيما أعلنت أمس (السبت) تسجيل 791 إصابة جديدة وتعافي 779 حالة، ووفاة 34 شخصاولفتت الصحة إلى أنه تم إجراء 50.010 فحوصات مخبرية دقيقة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجماليها إلى 5.364.471 فحصا مخبريا حتى الآن.ووفقاً لإحصاء الوزارة بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 319.932 حالة، من بينها 20.041 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1.470 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 295.842 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4.049 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 92.4%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 6.2%، فيما نسبة الحالات الحرجة 0.459%.وسجلت جدة صدارة الإصابات بـ (65) حالة، المدينة المنورة (64)، الدمام (46)، الهفوف (44)، الرياض (38)، المبرز (31) و مكة المكرمة (31)، أما أعلى المدن تسجيلا للحالات التعافي فجاءت كالتالي؛ مكة المكرمة (63)، المدينة المنورة (60)، الرياض (41)، تبوك (40) وجازان (34).