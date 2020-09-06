أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتشكيل لجنة لبحث الاحتياج المتوقع للقوى العاملة في مجال التمريض للسنوات العشر القادمة تحت مسمى «برنامج ولي العهد للتمريض».وجاء في القرار أنه بناء على التوجيه الكريم المتضمن قيام وزارة التعليم بإعادة دراسة برنامج الابتعاث الداخلي لتخصص التمريض «برنامج ولي العهد للتمريض»، وبالإشارة لبرقية وزير التعليم بشأن تشكيل لجنة لذلك، ولأهمية بحث الاحتياج المتوقع للقوى العاملة الصحية السعودية في تخصص التمريض خلال السنوات العشر القادمة، ودراسة التكاليف المطلوبة، وخطة التغطية المستقبلية وفق مخرجات الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، فقد قرر الوزير تشكيل لجنة لإعادة دراسة برنامج الابتعاث الداخلي لتخصص التمريض برئاسة رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وعضوية عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء من وزارة التعليم وممثلي وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التخصصات الصحية وعدد من المكاتب والجهات الأخرى.وحدد القرار مهام اللجنة في بحث الاحتياج المتوقع للقوى العاملة الصحية السعودية في تخصص التمريض خلال السنوات العشر القادمة، وإعادة دراسة التكاليف المطلوبة بما يحقق الاستفادة الكاملة من تلك القوى في المستقبل دون حدوث فائض عن احتياج سوق العمل، ويكفل خفض معدل الاستعانة بالقوى العاملة غير السعودية في المجال ذاته، إضافة لوضع معايير الابتعاث الداخلي في تخصص التمريض للجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية وفق الاحتياج، مع مراعاة متطلبات المناطق لهذا التخصص في القطاعين العام والخاص.وأعطى القرار للجنة حق الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها على أن تنهي أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ۳۰ يوماً من تاريخ القرار، وترفع بنتائج أعمالها متضمنة ما نص عليه التوجيه الكريم، على أن يتولى نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار دراسة ما انتهت إليه اللجنة ويرفع لوزير التعليم محضر اللجنة متضمناً مرئياته.