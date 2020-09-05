أزالت لجان التعديات بإمارة منطقة القصيم والمحافظات والمراكز التابعة لها تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه، بمتابعة وإشراف مباشر من أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

وبلغ إجمالي مساحة الإزالات خلال الفترة الماضية 51.823.660 م2 من المساحات المتعدى عليها، واستعادتها لأملاك الدولة.

وأشار وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق رئيس حوكمة لجان التعديات بإمارة المنطقة إلى أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية جاء بناء على توجيهات أمير منطقة القصيم ومتابعته المستديمة لأعمال اللجان وعمل المحافظين ورؤساء المراكز، إذ أُزيلت تعديات داخل النطاق العمراني بمساحات شاسعة، مشتملة على غرف وأسوار وعشوائيات، فيما أُزيلت التعديات الخارجة عن النطاق العمراني - النطاق الزراعي، وهي عبارة عن مزروعات وأشجار وآبار ارتوازية وأجهزة محورية وحواجز ترابية «عقوم» وخزانات مياه وإحداثات متنوعة.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد أن توجيهات أمير المنطقة نصت على عدم التهاون مع المتعدي على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية على المتعدين.

وأكد وكيل الإمارة المساعد للحقوق أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وفق توجيهات أمير المنطقة وحسب الإجراءات النظامية والمبلغة، مشيراً إلى أنه ستُطبّق أشد العقوبات بحق المتعدين، مهيباً بضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.