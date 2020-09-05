بمتابعة وإشراف مباشر من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أزالت لجان التعديات بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه.

وقد بلغ إجمالي مساحة الإزالات خلال المدة الماضية (51.823.660 م2) متراً مربعاً من المساحات المتعدى عليها، جرت استعادتها لأملاك الدولة.

وصرح وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية جاء بناء على توجيهات أمير منطقة القصيم ومتابعته المستديمة لأعمال اللجان وعمل المحافظين ورؤساء المراكز، حيث أُزيلت تعديات داخل النطاق العمراني بمساحات شاسعة عبارة عن غرف وأسوار وعشوائيات، فيما أُزيلت التعديات (الخارجة عن النطاق العمراني، والنطاق الزراعي) وهي عبارة عن مزروعات وأشجار وآبار ارتوازية وأجهزة محورية وحواجز ترابية «عقوم» وخزانات مياه وإحداثات متنوعة.

وأوضح الوزان أن توجيهات أمير المنطقة قضت بتشكيل لجان لإزالة التعديات، لافتاً الانتباه إلى أن توجيهاته نصّت على عدم التهاون مع المعتدي على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية على المعتدين.

وأكد وكيل الإمارة أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وفق توجيهات أمير المنطقة وحسب الإجراءات النظامية والمبلغة، مشيراً إلى تطبيق أشد العقوبات بحق المتعدين، مهيباً بضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.