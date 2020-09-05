نفذ فريق لأجلكم عطاؤنا الصحي بمحافظة العيدابي بلغازي بقيادة نورة أحمد الغزواني وتحت إشراف جمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية بجازان أول مبادرة بجبل صماد ببلغازي اليوم (السبت) بتوزيع سلال صحية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت المشرفة نورة الغزواني أن الفريق يعد أول فريق صحي بالمحافظات الجبلية. وتأتي المبادرة بهدف إيصال المساعدات الصحية للمرضى وكبار السن في منازلهم والذين يسكنون في جبال بلغازي الوعرة ويجدون صعوبة في الوصول للخدمات الصحية التي لا تتوفر في القرى والهجر البعيدة، موضحة أن المبادرة هي الأولى للفريق وكانت انطلاقتها من جبال بلغازي وحرصت على البداية من هذه المواقع لتواضع الخدمات وعدم توفر مستشفيات ومراكز صحية في هذه المواقع.