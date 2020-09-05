أعلن المرور السعودي ضبط شخصين ظهرا في مقطعي فيديو، إذ ظهر الأول في مقطع متعمدا صدم مركبة أخرى متوقفة في جدة، فيما مارس الآخر التفحيط في الخبراء بمنطقة القصيم.





وفي التفاصيل، فقد تفاعل المرور السعودي مع بلاغ مغردة في «تويتر» شاركت مقطع فيديو يظهر تعمد شخص صدم مركبة أخرى متوقفة، مفيدة بأن المركبة تعود لمواطنة، وأن الحادثة وقعت في الساعة 2 صباحا، ليعقب المرور بقوله: «مرور محافظة جدة يتوصل إلى المركبة التي ارتكب قائدها صدْم مركبة أخرى متوقفه ثم لاذ بالهروب، وقد تمت إحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية».

وفي الحادثة الأخرى، تجاوب المرور مع مقطع فيديو شاركه مغرد عبر «تويتر» يفيد بأن قائد مركبة مارس التفحيط بجوار مكان تجمع للنساء والأطفال، ليرد المرور بقوله: «مرور منطقة القصيم يضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في (الخبراء) وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».