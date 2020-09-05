أنهت الإدارة العامة لصيانة الإنارة بأمانة منطقة الجوف خلال العام الماضي صيانة ١١٤٩٤ وحدة إنارة في أحياء وميادين وشوارع مدينة سكاكا.

وأوضح وكيل الأمين للصيانة والتشغيل المهندس أحمد بن موسى العيسى أنه تم خلال العام الماضي صيانة ١٥٩ محولا، و١٢ متنزها، و٢٩٥٢ عمودا، إلى جانب صيانة ٢١١٢٠ مترا طوليا من الكيابل، فيما بلغ عدد البلاغات الواردة من خلال مركز البلاغات ٩٤٠ وتم التعامل معها ٢٠٠٠ بلاغ.

وأكد العيسى مواصلة فرق الإدارة أعمالها بشكل مستمر وفق الخطط والبرامج المعتمدة للعمل على صيانة وحدات الإنارة والأعمدة والكيابل دوريا، والتعامل مع البلاغات الواردة وإغلاقها في وقت قياسي، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.