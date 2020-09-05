وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مدير تعليم منطقة جازان بتكريم المعلم الذي ظهرت صور له على منصات التواصل أثناء زيارته عدداً من الطلاب بمنازلهم في جبال منطقة جازان لتدريبهم على طريقة دخول منصة مدرستي وتلقي الدروس والواجبات.



جاء ذلك في تغريدة عبر حساب «التعليم السعودي» على موقع تويتر.