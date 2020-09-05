لأول مرة منذ 142 يوماً، تسجل الإحصاءات اليومية لوزارة الصحة لإصابات فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) انخفاضاً إلى ما دون 800 إصابة، إذ كانت «الصحة» قد رصدت في 17 أبريل 2020 تسجيل 762 إصابة آنذاك، فيما أعلنت اليوم (السبت) تسجيل 791 إصابة جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم تعافي 779 حالة، ووفاة 34 شخصا بسبب الفايروس.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنه تم إجراء 50.010 فحوص مخبرية دقيقة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجماليها إلى 5.364.471 فحصا مخبريا حتى الآن.

ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 319.932 حالة، من بينها 20.041 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1470 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 295.842 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4049 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 92.4%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 6.2%، فيما أن نسبة الحالات الحرجة 0.459%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: جدة (65)، المدينة النمورة (64)، الدمام (46)، الهفوف (44)، الرياض (38)، المبرز (31)، مكة المكرمة (31)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: مكة المكرمة (63)، المدينة المنورة (60)، الرياض (41)، تبوك (40)، جازان (34).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.