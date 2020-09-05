بدأ قسم العلاج الكيميائي في مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بإعطاء أول جرعات كيميائية لمرضى السرطان.

وأوضحت لـ «عكاظ» «صحة الطائف»، أن أول جرعة أعطيت لمريض يعاني من سرطان القولون، وكانت جرعة تكميلية بعد عملية استئصال ناجحة أجريت في المستشفى نفسه.

وبينت أن الجرعة الثانية أعطيت لمريضة تعاني من سرطان الثدي، وذلك للتحكم بمدى انتشار الورم ولتحسين الألم المصاحب للمرض.

يشار إلى أن مركز الأورام بالطائف يحتوي على جناح خاص بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي يضم أكثر من ثلاثين سريراً، وثمانية أسرة في رعاية اليوم الواحد مخصصة لتلقي العلاج الكيميائي وأكثر من ست عيادات أسبوعية لعلاج ومتابعة مرضى الأورام والعلاج التلطيفي.

ويقدم المركز خدمات علاجية في مجال أمراض السرطان وخصوصاً الأكثر انتشاراً كسرطان الثدي والقولون.

ويتم عرض الحالات على لجنة استشارية أسبوعية (tumor board) تضم التخصصات الطبية ذات العلاقه لمناقشة الخطط العلاجيه واعتمادها وفق البروتوكولات العالمية المعتمدة.