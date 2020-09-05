دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان المواطنين الموجودين في اليابان إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية بسبب التحذيرات بمرور إعصار haishen غداً (الأحد).

وأضافت السفارة عبر حسابها على موقع «تويتر» أنه في حالة حدوث أي طارئ يمكن التواصل معها عبر الرقمين التاليين (09055833862)، و(0335895242).

وأوردت السفارة عددا من التعليمات للتعامل مع الأعاصير، تضمنت متابعة الأخبار من المصادر الرسمية، اتباع تعليمات السلطات المحلية، تحديد أقرب ملجأ طوارئ من مقر وجود الشخص، التأكد من أن أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل، تأمين كمية من المياه بتعبئة حوض الاستحمام، الابتعاد عن المسطحات المائية، تجنب استخدام المصاعد والأنفاق الأرضية، الابتعاد عن الأسطح الزجاجية وخطوط الطاقة الكهربائية، الابتعاد عن المنحدرات والانزلاقات الطينية، تجهيز شنطة الطوارئ للاستخدام المباشر.

وأوردت السفارة في تحذيرها أرقام الطوارئ في اليابان: الشرطة (110)، الدفاع المدني (119)، الإسعاف (119)، مشيرة إلى أنه في حال تعطل شبكة الاتصالات العامة جراء كارثة طبيعية، سيتم تلقائيا تفعيل شبكة (Wi-Fi) مجانية في المناطق المنكوبة تحت اسم (00000JAPAN) لاستخدامها في حالات الطوارئ.