نجحت 5 مراكز صحية بالمملكة، في إثبات جدارتها بتحقيق أفضل الخدمات للمستفيدين، بعد أن حصلت على أعلى تقييم لعيادات «تطمّن»، ضمن التقرير الخاص بـ«المتسوق الخفي»، وهي مخطط بيشة 1، وحي الجامعيين بحائل، وحي غران بمكة المكرمة، والطلحة في عسير، والعوامية بالشرقية.

وأوضح مدير مستشفى القطيف المركزي والقطاعات الصحية الدكتور رياض الموسى لـ«عكاظ»، أن تميز مركز صحي العوامية نتيجة جهود متكاملة للعاملين فيه، مشير إلى أن هذا التميز يأتي بعد أسابيع مِن حصول مركز صحي دارين بالقطيف أيضا على المركز الأول بالمنطقة الشرقية ضمن تقرير برنامج قياس تجربة المريض للنصف الأول مِن عام ٢٠٢٠ والذي نشرته وزارة الصحة في شهر أغسطس ٢٠٢٠، و السادس بين المراكز الصحية على مستوى المملكة.