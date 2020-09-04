أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط شخص اليوم (الجمعة) من مرتفع جبلي بعقبة ردوم في مركز الشعف، حيث تم نقل الفرق اللازمة من مدني أبها للموقع، فيما ترجلت فرق الإنقاذ للحالة على مسافة 200م، بداية من أقصى نقطة وصلتها الآليات.

وقال النقيب السيد: عند الوصول للحالة اتضح أنها لمواطن في العقد الثاني من العمر، أصيب بكسور في القدمين، وتم استخراجه، ونقله عن طريق الفرقة إلى منطقة آمنة، وتسليمه إلى فرقة الهلال الأحمر، فيما سُلمت الحادثة للشرطة حسب الاختصاص.