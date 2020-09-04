صرَّح مساعد المُتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية (ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيم، جميعهم في العقد الثالث من العمر)، امتهنوا سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من القصور والمباني الحكومية غير المأهولة، وغرف الكهرباء الخاصة بالمرافق العامة والمحطات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، حيث بلغت قيمة المسروقات 655.000 ريال في 35 قضية سرقة من مواقع متعددة بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.