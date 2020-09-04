- لا يجوز لأي شخص العمل على تعطيل قرار الاستدعاء أو عدم تنفيذه، إلا بعذر مشروع



- تعتبر اللائحة المستدعى كما لو كان على رأس العمل في كافة الحقوق الوظيفية

أعمال الدفاع المدني:

المؤهلات والمدة:

كيف يتم إعلان المستدعى؟

مدة الاستدعاء:

التزامات المستدعى:

الرواتب والمزايا:

الإجازات والعلاج والتعويض:

مهمات أمانة مجلس المخاطر الوطنية:

اعتبارا من اليوم (الجمعة) يبدأ العمل رسميا بلائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم.وعرّفت اللائحة (التي تنشر «عكاظ» أبرز وأهم نصوصها)، أعمال الدفاع المدني بأنها مجموعة الأعمال والإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة؛ من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية، وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ.وتنظم اللائحة حقوق وواجبات من تقتضي المصلحة العامة الاستعانة بهم من منسوبي الجهات الحكومية، من غير منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني، للقيام بعمل من أعمال الدفاع المدني، وتحدد الإجراءات المنظمة وفقاً لأحكام النظام ولا يجوز لأي شخص العمل على تعطيل قرار الاستدعاء أو عدم تنفيذه، إلا بعذر مشروع تقبله جهة الاستدعاء، على أن تبلغ الأمانة بالعذر. وتعتبر اللائحة المستدعى كما لو كان على رأس العمل في الحقوق الوظيفية.- حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة- مواجهة أخطار الحرائق والكوارث والحروب- إغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات- سير العمل في المرافق العامة- حماية مصادر الثروة الوطنية في السلم والحرب- يجوز للجهات الحكومية الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءه لأعمال الدفاع المدني- يوضح في الطلب الاحتياجات والمؤهلات المطلوبة في المرشح المراد استدعاؤه- يصدر الاستدعاء من وزارة الداخلية، ويحدد فيه اسم المستدعى ومدة الاستدعاء- في حالات يكون بإحدى وسائل الاتصال السريعة- الاستدعاء الجماعي يتم عن طريق وسائل الإعلام- لا تزيد على 30 يوماً في السنة الواحدة- يجوز تمديدها إلى أكثر من 30 يوماً- يجب ألا تزيد المدة على 60 يوماً في السنة- مباشرة المهمة في أقرب وقت إلا إذا تعذر ذلك- أداء المهمات المكلف بها، والتقيد بالأوامر والتعليمات- عدم إفشاء الأسرار التي يطَّلع عليها نتيجة لأعمال الاستدعاء- المحافظة على العُهد وإعادة غير المستهلك عند انتهاء المدة- تلتزم جهة الاستدعاء بتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبة- تتحمل جهة عمل المستدعى رواتبه وبدلاته وتعويضاته والمزايا الأخرى- تتحمل جهة الاستدعاء رواتب وبدلات المستدعى من منسوبي الجهة الأهليةالمستدعى من منسوبي الجهات الحكومية والأهلية كما لو كان على رأس العمل، من حيث العلاج والإجازات المرضية والتعويض في حالة الوفاة أو الإصابة نتيجة لأعمال الاستدعاء، على أن تحتسب مدة الاستدعاء خدمة فعلية للمستدعى لدى جهة عمله.- دراسة الطلبات ومخاطبة الجهة المعنية لترشيح الأشخاص- إثبات قرار الاستدعاء كتابة- تبليغ قرار الاستدعاء بإنهائه أو إلغائه إلى الجهات المعنية