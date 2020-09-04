أوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها عن سقوط شخص من مرتفع جبلي بجبال الشرف الواقعة شرق أبها، حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع، وعند أقصى نقطة وصلتها الآليات، تم الترجل من قبل فرق الإنقاذ إلى موقع الحالة على بُعد 4000م، يتخللها مواقع وعرة ومنحدرات سحيقة وعند الوصول إليها اتضح أنها لشخص سقط من مرتفع نتج عنه تعرضه لإصابات بليغة أثناء قيامه بالتنزه، وبرفقته شخص آخر مصاب بالإجهاد، حيث تم استخراجهما من قبل فرق الإنقاذ وتسليم المصاب لفرقة الهلال الأحمر وتسليم الحادثة للشرطة حسب الاختصاص.