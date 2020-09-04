أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 822 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1099 حالة تعافٍ إضافية، و33 حالة وفاة جديدة.

ولفتت الصحة إلى أنه تم إجراء 52.647 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجماليها إلى 5.314.461 فحصا مخبريا.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 319.141 حالة، من بينها 20.063 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1484 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 295.063 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4015 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي الإصابات إلى 92.4%، فيما استمرت نسبة الحالات النشطة في الانخفاض لتصل إلى 6.2%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: جدة (48)، مكة المكرمة (48)، الدمام (45)، الرياض (41)، المدينة المنورة (40)، الهفوف (36)، عرعر (35)، الظهران (34)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: جازان (121)، مكة المكرمة (58)، صبيا (57)، الرياض (47)، المدينة المنورة (43)، تبوك (30).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.