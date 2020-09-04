في أجواء تعبق منها التاريخ وبمقر أباطرة الصين القدماء وتحديدا في المدينة التي تعرف بـ«المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين، أقامت وزارة الثقافة والسياحة الصينية حفلا كبيرا ومميزا بمناسبة مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية على أنغام مقطوعات موسيقية «سعودية-صينية»، بحضور كبار الضيوف من الدبلوماسيين والمسؤولين والمثقفين والأدباء والإعلاميين. وتحدث في الحفل «شي جينغ ينغ» مدير عام التبادلات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة والسياحة الصينية، مؤكدا أن بكين تنظر إلى الرياض كشريك مهم للتعاون في مجالات مختلفة، متطرقا إلى الجهود الثقافية المشتركة بين الصين والسعودية لإثراء مقومات علاقات الشراكة الشاملة بين البلدين. وتحدث لـ«عكاظ» سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي بن محمد الماضي الذي أكد أن الجهود المبذولة نوعية لبناء تواصل ثقافي وجسر يدعم الشراكة الإستراتيجية، منوها بأن سلسلة الفعاليات الثقافية المتبادلة تسهم في تعميق الصداقة بين البلدين. وأشاد السفير الماضي بفقرات الحفل المتنوعة، منوها أن اختيار مكان الحفل يعكس اهتمام الحكومة الصينية بهذه المناسبة وبالعلاقات الصداقة المتينة، إذ إن هذه المدينة التاريخة تعد معلماً ثقافياً وتراثياً متميزاً وبارزاً. وقال الملحق الثقافي الدكتور فهد بن ماجد الشريف لـ«عكاظ» إن الحفل فرصة لاستكشاف التنوع الثقافي للبلدين، ويعزز العلاقات الثنائية، وتطرق إلى دور الطلاب والمبتعثين السعوديين ومهاراتهم في التواصل الثقافي والحضاري مع المجتمع الصيني، واختتم الحفل بالصور التذكارية والهدايا.