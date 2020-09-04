صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن الجهات المختصة بالمديرية تمكنت -وهي تتابع المخططات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمواد المخدرة-، من كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الجوار، حيث تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لإحباطها والحيلولة دون تمكن من يقف وراءها من إدخالها إلى المملكة.

وقال النقيب النجيدي: أسفر ذلك عن ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وبلغ عددها 16.343.000 قرص إمفيتامين، مخفية في شحنة مواد غذائية (حبوب الحمص)، كما تم القبض على مستقبليها (متهمين اثنين)، أحدهما من الجنسية الهندية والآخر من الجنسية اليمنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.