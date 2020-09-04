ضبط مرور منطقة حائل عددا من المركبات مارس أصحابها التفحيط والتجمع بدون لوحات، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكانت لائحة المرور الجديدة حددت لكل سائق عددا معينا من النقاط بحسب خطورة المخالفة على أن تسجل النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط، وحددت اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك ومدد سحب الرخصة. وتطبق عقوبة سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكبي المخالفة 90 نقطة في 3 سنوات من تاريخ ارتكاب أول مخالفة. كما حددت اللائحة أنواع المخالفات وهي 36 مخالفة وردت في جدول المخالفات وحددت بنقطتين، في حين حددت عددا من المخالفات بثلاث نقاط ويشعر المخالف بعدد النقاط المسجلة بحقه عبر الوسائل الإلكترونية من خلال بياناته الموثقة آليا. كما حددت اللائحة آلية سحب الرخصة مؤقتا أو نهائيا، وسمحت لمن تسحب رخصته نهائيا التقدم لرخصة جديدة بعد عام. فيما تلغى النقاط المسجلة على السائق إذا مضت سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة مسجلة دون ارتكاب أي مخالفة.