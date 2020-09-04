فرحة عابرة، وانفعال طارئ تحيل يوم الفرح إلى مأتم، وكوشة الزفاف إلى سرادق عزاء، وألوان البهجة والحبور إلى الأحمر القاني لون الدم والموت. متى يكف العابثون والمستهترون رصاصاتهم عن أرواح الأبرياء، ويمسكون عليهم بنادقهم ورصاصاتهم المجنونة التي تنطلق في الأفراح، وحجتهم في ذلك مشاركة العريس فرحته، فمتى كانت مشاعر الأفراح تعبر بالنار ودوي الرصاص؟ المجتمع حدد موقفه تجاه هؤلاء، ورفض مثل هذا التعبير المجنون عن السعادة، وسارت الأنظمة جنباً إلى جنب مع مشاعر الرفض وقررت معاقبة العابثين بالرصاص ومحاسبتهم، ووضع التشريعات المانعة لإطلاق النار في المناسبات الاجتماعية واعتبرت هذا السلوك من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف والحبس الاحتياطي تحقيقاً للمصلحة العامة، وذلك عقب انتشار الظاهرة التي أضحت تُشكِّل خطراً وتهديداً لأرواح والممتلكات، لها آثارها الخطيرة، وكل من تتوافر بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال يتم إيقافه لحين محاكمته. وأظهرت منصات التواصل الاجتماعي العديد من تلك الممارسات المجرمة، التي تشكل خطراً على الحضور وحياتهم، فضلاً عن رصد استخدام أسلحة غير مُرخصة ما استدعى النيابة العامة أصدار عدد من مذكرات القبض بحق المتورطين في إطلاق النار في مناسبات واحتفالات، آخرهم 4 متورطين ألقت شرطة منطقة الرياض القبض عليهم بعد قيامهم بالتباهي بإطلاق النار من أسلحة رشاشة وتوثيق فعلتهم عبر الصوت والصورة، وتم تحديد هوية المشاركين والقبض عليهم، أربعة مواطنين في العقد الثالث من أعمارهم.لا تدعوهم إلى المناسبات.. اعزلوهمعد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد، إطلاق النار والتباهي به في المناسبات والاحتفالات الاجتماعية تصرفات غير مسؤولة تستدعي وقوف المجتمع مع الأجهزة الأمنية والنيابية لإيقافها ونبذها ومحاسبة الشغوفين بها والإبلاغ عنهم وعدم دعوتهم للمناسبات وتجاهلهم في المحافل الاجتماعية، ويجب الضرب بقوة بلا شفقة على كل تصرف كهذا يهدد سلامة وحياة الآمنين ويهدد ممتلكاتهم ويثير الهلع والخوف بين الناس.ويضيف اللواء الجعيد أن وزارة الداخلية تحرص عبر منصاتها المختلفة والأجهزة النيابية في التحذير من ممارسة إطلاق النار في الطرقات والمناسبات، كما أن وسائل الإعلام تتولى توعية بمخاطر مثل هذه الظواهر وتسليط الضوء على المتورطين فيها، وعلى المجتمع أن يرفض ممارسة هؤلاء ويمتنع عن التعامل معهم ويفرض عليهم العزلة حتى لا تتحول الأفراح إلى مآتم.3 مواد قانونية نظمت استخدام الأسلحة والذخائرشدد المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف على أن نظام الأسلحة والذخائر استوفى كافة الإجراءات النظامية التي تنظم هذا الجانب؛ فقد نصت المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله. ونصت المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر حظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، ويعاقب المخالف بالسجن 18 شهراً، وغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأشار المحامي رامي الشريف إلى أن نظام الإجراءات الجزائية عد «إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات»، و«إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهدید به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص» من الجرائم الموجبة للتوقيف، ضمن 25 جريمة صنفت بكونها تستوجب الإيقاف.مواقع محظور فيها حمل السلاح .. تعرّف عليهانص نظام الأسلحة والذخائر على منع حمل السلاح قرب المناطق العسكرية والبترولية والأماكن المعلن على أسوارها عدم الاقتراب، وفي الدوائر الحكومية والمطارات، والحرمين الشريفين والمساجد، والمدارس والتجمعات العامة كالأسواق ونحوها، وأثناء الحفلات العامة والخاصة. ولا يجوز حمله بشكل ظاهر، بمعنى حمله بحزام على الجسد، أو نقله باليد على مرأى أعين الناس. والقصد من منع حمل الأسلحة المرخصة أن حملها قد يقود إلى الجريمة. ونصت المادة (44) من نظام الأسلحة والذخائر، يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحاً مرخصاً في الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح.النيابة: جريمة موجبة للتوقيفأكدت النيابة العامة أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغير باستعمال حتى السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، يعد جريمة یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أوبهما معاً، ولكن كل ذلك لم يردع المجرم عن ممارسة جرمه.لا تربطوا كل جريمة بالمرض النفسيطالب استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، الإعلام والمجتمع بعدم التسرع في الربط بين ارتكاب الجرائم والإصابة بالأمراض النفسية، حاثاً الجميع على عدم تعليق شماعات جرائمهم على المرضى النفسيين. وأوضح أن عدة قضايا جنائية؛ سواء قتلاً أو تعدياً أو إطلاق النار، يتم إرجاع مسبباتها إلى المرض النفسي وهو أمر غير صحيح ويجب الكشف عن أسبابها الحقيقية، فإطلاق النار والاستهتار بحياة الآخرين والتفاخر بالسلاح وسط التجمعات، وأثناء الأفراح والمناسبات الاجتماعية وصولاً إلى حفلات الاستقبال يعتبرها البعض من العادات والتقاليد.. وهي فرضية غير صحيحة.ويضيف الطويرقي أن استخدام السلاح والذخيرة أضحى مخيفاً ومقلقاً، نشاهد ما يحيط بها من تفاخر وما يطلق عليه «الهياط» وسط مجتمعهم كنوع من إضفاء الهيبة على شخصياتهم. وما يحدث من هؤلاء ليس مرده المرض النفسي بل هو سلوك قد يكون مكتسباً أو نما على الإنسان، وعادةً تعرف مثل هذه الشخصية بأنها نرجسية أو سيكوباتية تقوم بهذه الأعمال دون الإحساس أو التقدير أو الخوف والإحساس بالآخرين، بهدف إعلام الآخرين بقدرته وسلطته وسطوته وهي استعراضية، كما يصنف هذه الشخصية السيكوباتية بأنها ترهب الآخرين ويتم تخويفهم للفت انتباه الآخرين؛ كونه يعاني من عدم انتباه الآخرين له وهو ما يعرف باضطراب الشخصية ويجب الضرب على يديه ومنع سلوكه وبالتالي إعطاء الآخرين نموذجاً في العقاب لعدم ارتكاب فعلته. ويؤكد الدكتور جمال الطويرقي عدم علاقة المرضى النفسيين بهذه الظاهرة، بل هم مضطربو السلوك وشخصيات نرجسية.