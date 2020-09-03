أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أن علاقة بلاده مع المملكة العربية السعودية تزداد قوّة.

وأوضح عبدالله بن زايد خلال اجتماع قمة العشرين الاستثنائي الذي عقده وزراء الخارجية، (الخميس) أن رئاسة المملكة للقمة جاءت مع ظروف استثنائية يمر بها العالم، مثمّناً دورها في حشد الجهود العالمية لمواجهة الوباء.

كما شدد الوزير الإماراتي على أن مجموعة العشرين برئاسة السعودية ستقدم إسهاما دوليا بارزا.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الدولي للتعافي من آثار فايروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية.