تفقد مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي صباح اليوم (الخميس) عددًا من مدارس المحافظة؛ يرافقه عددٌ من القيادات التعليمية؛ شملت ثانوية الملك فهد، وثانوية غرناطة، ومتوسطة حسان بن ثابت؛ والتقى قادة المدارس كلا من الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد العنزي، والدكتور فواز بن صالح العنزي، والأستاذ سعيد بن يوسف الزهراني، والهيئة التعليمية والإدارية.

حيث اطلع على سير العمل، كما استمع لشرح مفصل من قادة المدارس عن منصة مدرستي وطريقة إنشاء الجدول الدراسي، وكذلك ربط المعلمين بالفصول وإدارة المقررات، وكذلك إسناد الطلاب وإضافتهم للفصول الدراسية، وتوزيع الفصول الدراسية حسب الجدول المدرسي، بالأضافة أنه بإمكان أولياء الأمور الحصول على الأرقام السرية على المنصة، والحصول على الأدلة الاسترشادية.

كما تم التأكيد على التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور وذلك عن طريق إرسال الرسائل عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تقدم إدارة التعليم الدعم الفني لجميع المدارس، وكذلك التفعيل التربوي عن طريق الإشراف التربوي وكذلك تقديم الدعم للطلبة وأولياء الأمور.

وفي الختام أكد الدكتور الثبيتي على أهمية الدور المحوري للقادة والمعلمين وأن المدرسة هي خط الدعم الأول لأولياء الأمور والطلبة، مؤكداً سعادته على أهمية معالجة أي مشكلات تواجه الطلبة بالعملية التعليمية.