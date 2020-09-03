دشن محافظ محافظة الليث عمران الزهراني محفظة تمويلية مقدمة من جمعية البر الخيرية ببني يزيد لدعم الأسر المنتجة «فرصة» بالشراكة مع الشريك الإستراتيجي، بنك التنمية الاجتماعية، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة نايف عايد اليزيدي ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن مليح اليزيدي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية نايف اليزيدي: «تأتي هذه المحفظة «فرصة» لدعم ورعاية وتمويل المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية بمركز بني يزيد والقرى التابعة له، ونظراً لخصوصية هذه المشاريع وطبيعتها التجارية وبيئة أصحابها الاجتماعية والاقتصادية وما يحتاجونه من خدمات دعم وتمويل ورعاية».

وأضاف نايف اليزيدي: «جمعية بر بني يزيد لديها برامج تنموية، وتعتبر من التجارب المحلية القابلة للتطوير ولترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس في توفير فرص عمل ذاتية من خلال تقديم خدمات متعددة منها الإقراض متناهي الصغر والرعاية، وأصبح ضرورة ملحة للارتقاء بالمستوى التطبيقي في تقديم خدمات تنمية المشاريع متناهية الصغر وتوفير القنوات الاستثمارية المجدية لأبناء هذا الوطن لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الخاصة بهم وتعزيز الإنتاجية».

وقد خصص بنك التنمية الاجتماعية، بموجب هذه الاتفاقية محفظة تمويلية بمقدار (2.000.000) ريال سارية لمدة ثلاثة أعوام.