نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشرّف مستشاره أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الخميس) بغسل الكعبة المشرفة، وتمت المراسم هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد.

وفور وصوله المسجد الحرام، قام بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط، الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. عقب ذلك طاف بالبيت العتيق، ثم أدى ركعتي الطواف.