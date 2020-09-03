افتتح مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم، المركز الرئيسي للدعم والمساندة لمنصة مدرستي بتعليم تبوك بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير وعدد من مديري الإدارات التعليمية والمشرفين التربويين.

وأكد مدير التعليم أن المركز يهدف لتقديم الدعم والفني والتعليمي تجاه أي صعوبات قد تواجه الطالب وولي الأمر والمعلم والمشرف والمدرسة في ما يخص منصة «مدرستي» منوّهاً بأن العمل جارٍ لتشكيل مراكز دعم ومساندة مماثلة في مكاتب التعليم بمختلف محافظات منطقة تبوك مشيراً إلى الدور التكاملي الذي تقدمه الإدارة بالتعاون مع المجتمع التعليمي لإنجاح رحلة التعلم عن بعد للأبناء الطلاب والطالبات.

ويعمل المركز على فترتين صباحية لدعم الطلاب والمدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية وأخرى مسائية لدعم الطلاب وأولياء أمورهم والمدارس في المرحلة الابتدائية، ويستقبل المركز الاستفسارات المتعلقة بمنصة مدرستي ويقدم الحلول والدعم والمساندة للطلاب وأولياء الأمور والمدارس والمعلمين.

ويشرف على أعمال المركز فريق عمل من المشرفين والمشرفات من إدارات التقنية والمعلومات والإشراف التربوي والتخطيط والتطوير والإرشاد الطلابي.