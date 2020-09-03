وقف رئيس بلدية محافظة الداير محمد بن حسن الحامظي على الأماكن المتضررة جراء موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة والقرى الجبلية التابعة لها، وشهدت انهيارات صخرية وانجراف كميات من الأتربة والصخور بسبب الكميات الكثيفة وارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وقامت البلدية بفتح الطرقات المقطوعة والتي احتجزت عددا من السكان في قرى ذراع البارك وخطيبة وقرية عزان بآل شبان والجفو وغيرها من الأحياء داخل المحافظة وخارجها في القرى والهجر والمراكز، كما باشرت إدارة الخدمات ممثلة في قسم الحركة والصيانة فتح طريق جبل حراز ووادي الجنية والغادي وإزاحة الصخور والأتربة التي قطعت الطرق وتنظيفها ليسهل معها حركة مرور السيارات.

واستنفرت البلدية بكامل طاقمها ومعداتها فتح الطرقات وتواصل العمل على مدار الساعة ومازال العمل جاريا حتى الآن، حيث قامت البلدية بمباشرة 26 بلاغا عن عدد من الانهيارات في الطرق ومتابعتها والعمل على معالجتها.

وأكد رئيس البلدية أن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة لمواجهة أي أضرار ناتجة عن الأمطار الغزيرة وتعمل على الإصلاح والتأهيل عن طريق معدات البلدية، مبينا أنه وجه المختصين في البلدية بتسخير جميع الطواقم البشرية والآلية لمعالجة الآثار الناجمة عن الحالة المطرية وسرعة تنفيذ الخطط التي رسمت لهذا الشأن وداعياً المواطنين والمقيمين عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الهاتف 940.