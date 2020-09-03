كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الميدانية لصيانة تصريف السيول، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الأمطار، حيث قامت وكالة البلديات ممثلةً في بلديتي العتيبية والعزيزية الفرعيتين بتنفيذ أعمال صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول في عدة مواقع متفرقة بمشاركة الإدارة العامة لشبكات السيول.وشملت الأعمال المُنفذة تنظيف العبارات لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق، وتمت من إزالة كميات كبيرة من الشوائب والمُخلَّفات المتمثلة في الصخور والأتربة وأغصان الأشجار والأعشاب، التي جرفتها السيول إلى داخل العبارات للحد من مخاطر السيول ونقل كميات الأمطار إلى خارج النطاق السكني.يذكر أن الأمانة تولي مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول وإنشاء الشبكات وصيانتها عناية كُبرى، وذلك بهدف المحافظة على عناصرها ومكوناتها وتطوير هذه الشبكات للاستفادة منها في تصريف السيول وتلافي ما قد تسببه من أضرار، حيث تضم مكة المكرمة شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول وهي تحظى بمتابعة مستمرة من قبل المختصين بالأمانة للتأكد من كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.