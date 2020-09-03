استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.

وأشاد السفير السديري بجهود المفوض العام والأونروا في دعم الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة وغير المستقرة، حيث يواصل العالم مواجهة التحديات التي يفرضها فايروس كورونا المستجد.

وأكد السفير السديري حرص المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على دعم الوكالة بما يمكنها من أداء واجباتها إزاء اللاجئين، وهو جهد مستمر للمملكة، لافتاً النظر إلى أن هذا الدعم ينبع من إيمانها الراسخ بالمساعدة المهمة التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين من خلال برامجها التعليمية والصحية، إضافة إلى خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية ليحظى الشعب الفلسطيني بحياة كريمة.

من جهته، ثمن المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني دور المملكة العربية السعودية في دعم عمل وجهود الأونروا لرعاية اللاجئين الفلسطينيين.