اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك رئيس مجلس التميز بالإدارة إبراهيم بن حسين العُمري مساء اليوم إطلاق (جائزة التميز للتعليم عن بعد) في مجالات عدة، وتستهدف الأسر والطلبة وجميع منسوبي التعليم في المنطقة.

وتتمثل فكرة الجائزة في إطار تأكيد الجودة في التعليم العام وتعزيز التنافس بين منسوبيها سعيًا لتحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، فيما تشمل رؤية الجائزة تأصيل الإبداع لقياس التميز في الأداء، وخلق ثقافة المنافسة الإيجابية لتكون الجائزة رائدة على مستوى المنطقة والمملكة، وتحقق أهدافها في الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتعليمي.

فيما تتضمن رسالة الجائزة تعزيز التنافس من خلال تقديم إطار مرجعي لتقييم الأداء بين جميع فئاتها، وتطويرها وفق معايير الأداء المتميز على مستوى الإدارة.

ومن أبرز شروط الجائزة أن يكون المرشح من الفئات المستهدفة في المجتمع التعليمي من منسوبي تعليم تبوك التربويين والإداريين على ألا يقل الأداء الوظيفي للمرشح عن 98 % في السنوات الثلاث الأخيرة، وللطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، وتعبأ استمارة الترشيح من موقع الجائزة الإلكتروني، الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً ويتضمن الشروط كافة، مع تعبئة النماذج ورفع المستندات المطلوبة وفق قوالب الجائزة.

فيما تم تحديد معايير الجائزة في السيرة العلمية، المواطنة الإيجابية والمسؤولية الاجتماعية، الإنتاج العلمي، الإبداع والابتكار والعلاقات والتفاعل الإيجابي.

فيما تتضمن معايير الجائزة للطلاب والطالبات التحصيل العلمي، المهارات القيادية والشخصية، أساليب تنمية الذات، الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، العضويات في المجالس واللجان و المشاركة في المناسبات والفعاليات.

ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك بأن تستهدف جائزة التميز في التعليم عن بعد الأسر الكريمة وأولياء أمور الطلاب والطالبات ضمن فئاتها تقديراً وتثميناً لدورهم النوعي والمهم في دعم ورعاية رحلة أبنائهم في التعليم عن بعد في منظومة واحدة تتكامل مع الأدوار الإدارية والتعليمية لفئات المجتمع التعليمي.