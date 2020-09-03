قامت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة بجولات رقابية على المطاعم والبوفيهات والمحلات التجارية في بارق ومركز ثلوث المنظر وتم سحب عدد من عينات غذائية عشوائية وإرسالها لمختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير وذلك لإجراء الفحوصات عليها والتأكد من سلامتها.



وأسفرت عن رصد بعض المخالفات الصحية في طريقة تقديم الأطعمة كما تم الاطلاع على تصاريح مزاولة الأنشطة والتأكد من سلامة الأدوات والأواني المستخدمة.



وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن الذي حث المراقبين على التأكد من الشهادات الصحية للعاملين وتطبيق أقصى العقوبات بحق من يتهاون بسلامة الأغذية المقدمة للمواطن والمقيم.