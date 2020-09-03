أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 833 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1454 حالة تعافٍ إضافية، و26 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 318.319 حالة، من بينها 20.373 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1495 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 293.964 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3982 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 92.3%، فيما انخفضت نسبة الحالات الحرجة لتصل إلى 6.4%، فيما بلغت نسبة الحالات الحرجة 0.469%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (82)، المدينة المنورة (74)، الدمام (48)، الهفوف (46)، الظهران (45)، الرياض (37)، جدة (31)، المبرز (30)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: جازان (172)، بيش (87)، الهفوف (81)، صبيا (64)، جدة (59)، مكة المكرمة (55)، الرياض (55)، تبوك (48)، صامطة (48)، أبوعريش (45)، المدينة المنورة (41)، المبرز (39)، الدمام (37)، حائل (36)، العيدابي (33).